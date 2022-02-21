Reuters: США внесли у санкції проти Росії заборону на транзакції для російських банків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images
Адміністрація президента США Джо Байдена внесла до первинного пакету санкцій проти Росії, в разі її вторгнення в Україну, заборону на транзакції для великих російських банків.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з пакетом.
Російським банкам загрожують розрив звʼязків із фінустановами США і обмеження у міжнародних платежах. Президент США Байден раніше казав, що російські банки не зможуть працювати із доларами, але конкретних заходів не озвучував.
Під санкції можуть потрапити ВТБ Банк, Сбербанк, ВЕБ, Газпромбанк та інші. При цьому пакет доповнюється.
- 20 лютого премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія і США введуть додаткові санкції проти Росії, якщо вона розпочне масштабне вторгнення в Україну. Він не розкрив їхні деталі, але зазначив, що вони включають заборону для російських компаній на розрахунки у фунтах стерлінгів і доларах.
- Найближчим часом має відбутися саміт щодо України, в якому візьмуть участь Байден і Володимир Путін.