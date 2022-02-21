Reuters: США внесли у санкції проти Росії заборону на транзакції для російських банків

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена внесла до первинного пакету санкцій проти Росії, в разі її вторгнення в Україну, заборону на транзакції для великих російських банків.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з пакетом.

Російським банкам загрожують розрив звʼязків із фінустановами США і обмеження у міжнародних платежах. Президент США Байден раніше казав, що російські банки не зможуть працювати із доларами, але конкретних заходів не озвучував.

Під санкції можуть потрапити ВТБ Банк, Сбербанк, ВЕБ, Газпромбанк та інші. При цьому пакет доповнюється.