Reuters: США внесли в санкции против России запрет на транзакции для российских банков

Администрация президента США Джо Байдена внесла в первоначальный пакет санкций против России, на случай ее вторжения в Украину, запрет на транзакции для крупных российских банков.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с пакетом.

Российским банкам грозят разрыв связей с финучреждениями США и ограничения в международных платежах. Президент США Байден ранее говорил, что российские банки не смогут работать с долларами, но конкретных мер не озвучивал.

Под санкции могут попасть ВТБ Банк, Сбербанк, ВЭБ, Газпромбанк и другие. При этом пакет дополняется.