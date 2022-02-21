Війська РФ залишать Білорусь «коли зʼявиться обʼєктивна потреба»

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Міноборони Росії

Начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі Віктор Гулевич заявив, що війська Росії залишать країну «тільки тоді, коли в цьому виникне обʼєктивна необхідність».

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Неабиякою мірою це залежатиме також і від наших західних колег. Сили і засоби, які були розміщені у східноєвропейському регіоні, у тому числі поблизу державного кордону Республіки Білорусь, є одним із факторів», — сказав він.

Гулевич сказав, що продовження військових навчань із силами РФ у Білорусі викликане «наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів» Росії і загостренням ситуації на Донбасі.

«Тому Республіка Білорусь має право вимагати відведення створених угруповань військ США та окремих країн-членів НАТО від кордонів Республіки Білорусь і союзної держави, та забезпечити контроль виведення військ заходами верифікації», — заявив Гулевич.