Посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ і біля кордону з Україною

Новини

Посольство США в Росії випустило попередження про можливі теракти в метро і торгових центрах в Москві або Санкт-Петербурзі, а також біля кордону з Україною.

Попередження випустили на тлі нещодавніх повідомлень офіційних осіб США, що Росія планує створити привід для вторгнення в Україну.

Посольство закликає американців у Росії стежити за оновленнями в місцевих і міжнародних ЗМІ, уникати скупчення людей, бути пильними на місцях, мати план евакуації та носити при собі документи. Рекомендовано залишити країну.