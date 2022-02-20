Ізраїль з 1 березня дозволить вʼїзд невакцинованим туристам
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ізраїль з 1 березня спрощує вʼїзд іноземцям, зокрема невакцинованим.
Про це пише The Times of Israel.
З березня для вʼїзду в країну потрібно буде здати ПЛР-тест перед посадкою на рейс і одразу після прибуття (зараз пускають тільки щеплених людей). Ізраїльтянам потрібно буде здати тест тільки після прильоту.
Рішення повʼязане зі зниженням рівня захворюваності, але влада заявила, що «триматиме руку на пульсі» і у разі ускладнення ситуації обмеження повернуть.
- На початку лютого уряд Ізраїлю на тлі зниження захворюваності на коронавірус підтримав скасування більшості карантинних обмежень. Пізніше уряд Ізраїлю вирішив не продовжувати термін дії COVID-паспортів. Їх перестануть використовувати із 1 березня.