Ізраїль з 1 березня дозволить вʼїзд невакцинованим туристам

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Ізраїль з 1 березня спрощує вʼїзд іноземцям, зокрема невакцинованим.

Про це пише The Times of Israel.

З березня для вʼїзду в країну потрібно буде здати ПЛР-тест перед посадкою на рейс і одразу після прибуття (зараз пускають тільки щеплених людей). Ізраїльтянам потрібно буде здати тест тільки після прильоту.

Рішення повʼязане зі зниженням рівня захворюваності, але влада заявила, що «триматиме руку на пульсі» і у разі ускладнення ситуації обмеження повернуть.