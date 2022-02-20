Генштаб повідомив про фейковий акаунт ЗСУ у Twitter. Його могла створити Росія

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Генеральний штаб Збройних сил України попередив про фейкову сторінку ЗСУ у Twitter.

Йдеться про акаунт Armed Forces of Ukraine (@UkrArmedForces ), створений у лютому цього року. Генштаб повідомляє, що фейкова сторінка може використовуватись Росією для пропаганди.

У відомстві нагадують, що офіційна верифікована сторінка ЗСУ у Twitter — @GeneralStaffUA.