Нідерланди переносять посольство до Львова. Франція, Індія та Польща просять громадян поїхати з України

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Viktor Talashuk / Unsplash

Нідерланди переносять своє посольство із Києва до Львова на тлі високого рівня загрози вторгнення військ Росії в Україну.

«З міркувань безпеки сьогодні було ухвалено рішення про тимчасове переміщення посольства у Києві до Львова», — йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Індія закликала своїх громадян негайно залишити Україну. Посольство насамперед звернулося до студентів, які навчаються у багатьох вишах України.

Франція і Польща також просять своїх громадян залишити країну, але акцент роблять на прикордонні області.

Франція закликає негайно виїхати з Харківської, Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Польща просить поляків залишити Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області та Крим.