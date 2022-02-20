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Британська королева Єлизавета ІІ заразилася коронавірусом. Перед цим захворіли її син Чарльз та його дружина Камілла.

Про це пише BBC.

У Букінгемському палаці повідомили, що королева має «легкі симптоми, схожі на застуду», тому вона планує вже наступного тижня виконувати деякі зі своїх обов’язків у своєму палаці у Віндзорі.

«Вона надалі отримуватиме медичну допомогу і дотримуватиметься всіх відповідних вказівок», — йдеться у заяві палацу.

Напередодні королева контактувала зі своїм сином Чарльзом, у якого 10 лютого теж виявили коронавірус.