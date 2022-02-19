«Фейк і провокація». Українська влада спростувала заяви Росії про обстріл Збройними силами Ростовської області

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Степанов Анатолій / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спростували фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії.

«Те, що показали вчора на тимчасово окупованих територіях, якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім щось показали, що вони прилетіли в Ростовську область — це все провокації, це все чиста брехня. Там немає загиблих, немає поранених. Це просто цинізм», — заявив президент на Мюнхенській конференції з безпеки.

Водночас Кулеба зазначив, що ситуація загострюється щогодини, але ЗСУ не піддаються на провокації.

«Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ», — написав Кулеба у Twitter.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ.

«Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення «сенсаційних повідомлень» окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року», — зазначив Валерій Залужний.

Він додав, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню «Град» та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України.

Вранці 19 лютого російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що у Ростовській області розірвався снаряд, який нібито випустили ЗСУ.