До України прибули ракети для протитанкових комплексів Javelin, передані Естонією
- Автор:
- Олег Панфілович
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До України прибула партія ракет для протитанкових комплексів Javelin, переданих урядом Естонії.
Про це у Twitter повідомив посол Естонії Каймо Кууск.
«Щойно доставили ракети для протитанкових комплексів Javelin від Естонії для наших українських друзів», — написав посол.
11 лютого повідомлялося, що Естонія надасть Україні додатково €350 тисяч як гуманітарну допомогу. Гроші виділять для людей, які живуть поблизу лінії зіткнення на Донбасі, а також щоб допомогти Україні підготуватися до потенційної загрози міграції.
Перед цим Естонія передала Україні мобільний польовий шпиталь. Він забезпечує надання медичної допомоги одній військовій бригаді.
- На тлі загрози вторгнення Росії, Україна отримує від США і Великої Британії засоби захисту, медтехніку, а також озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передають Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.