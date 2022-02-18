До України прибули ракети для протитанкових комплексів Javelin, передані Естонією

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До України прибула партія ракет для протитанкових комплексів Javelin, переданих урядом Естонії.

Про це у Twitter повідомив посол Естонії Каймо Кууск.

«Щойно доставили ракети для протитанкових комплексів Javelin від Естонії для наших українських друзів», — написав посол.

11 лютого повідомлялося, що Естонія надасть Україні додатково €350 тисяч як гуманітарну допомогу. Гроші виділять для людей, які живуть поблизу лінії зіткнення на Донбасі, а також щоб допомогти Україні підготуватися до потенційної загрози міграції.

Перед цим Естонія передала Україні мобільний польовий шпиталь. Він забезпечує надання медичної допомоги одній військовій бригаді.