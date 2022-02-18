Чорнобильська зона закривається для туристів

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Чорнобильську зону відчуження із 19 лютого закривають для туристів на невизначений термін.

Про це повідомив член громадської ради Держагентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

«Офіційна причина озвучується як «технічні причини». Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю [...]. За даних умов ми розуміємо турботу про безпеку українців та іноземних гостей. Але приймаючи до уваги те, що сучасні технічні засоби дають змогу в реальному часі бачити будь-які переміщення Збройних сил всіх сторін та швидко на них реагувати, а також відсутність рекомендацій від влади залишити Київ, сподіваємося, що заборона відвідувати Чорнобиль вже скоро буде скасована», — написав Ємельяненко.

Держагентство з управління зоною відчуження офіційно про закриття поки що не оголосило.