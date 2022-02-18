Чернобыльская зона закрывается для туристов

Чернобыльскую зону отчуждения с 19 февраля закрывают для туристов на неопределенный срок.

Об этом сообщил член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

«Официальная причина озвучивается как «технические причины». Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью [...]. В данных условиях мы понимаем заботу о безопасности украинцев и иностранных гостей. Но принимая во внимание то, что современные технические средства позволяют в реальном времени видеть любые перемещения Вооруженных сил всех сторон и быстро на них реагировать, а также отсутствие рекомендаций от власти покинуть Киев, надеемся, что запрет на посещение Чернобыля уже скоро будет отменен», — написал Емельяненко.

Госагентство по управлению зоной отчуждения официально о закрытии пока не объявило.