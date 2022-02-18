Міноборони: Білорусь пояснила наведення понтонного мосту через Припʼять потребами навчань і обіцяє його розібрати
- Автор:
- Олег Панфілович
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Білорусь пояснила, що побудова понтонного мосту через річку Припʼять, який скорочує шлях від цього району до кордону з Україною, була необхідна для військових навчань.
Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, Україна порушила питання понтонного мосту неподалік українського кордону на території Білорусі. «У нас налагоджений прямий звʼязок між аташе з військових питань. Ми порушили питання щодо цього понтонного мосту, щодо цієї понтонної переправи й отримали відповідь, що це зроблено в рамках програми навчань і вона скоро буде розібрана. Принаймні таке запевнення ми отримали від білоруської сторони», — повідомив міністр.
Він також запевнив, що українські правоохоронні органи в зоні відчуження ЧАЕС спостерігають за ситуацією, знали про будівництво мосту та готові до різних сценаріїв подій.
Водночас, за даними CNN, яке посилається на дані супутникових знімків, станом на 18 лютого понтонний міст уже зник.
- Про наведення мосту стало відомо 16 лютого. Видання The Insider повідомило, що в районі занедбаного білоруського села Вепри російські військові навели міст через річку Припʼять. Це скорочує шлях від цього району до кордону з Україною зі 167 кілометрів до 96.
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- За даними розвідок України та країн Заходу, біля українських кордонів сконцентровано понад 140 тисяч військових Росії та тисячі одиниць техніки. Президент США Джо Байден 15 лютого у своєму зверненні назвав цифру у 150 тисяч військових.
- З 15 лютого Росія кілька разів повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать.