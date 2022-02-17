FT: Велика Британія має намір скасувати програму «золотих віз»

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Велика Британія протягом кількох тижнів може скасувати програму видачі віз інвестора першого рівня (Tier 1), які дають право великим іноземним інвесторам отримати дозвіл на проживання. Здебільшого ці візи отримували російські і китайські мільйонери, такі як Роман Абрамович.

Про це пише The Financial Times.

Чиновники і наближені до міністра внутрішніх справ повідомили газеті, що вони домагаються скасування всієї програми. У самому МВС повідомили про перегляд програми. Це повʼязано із закликами зупинити потік «брудних грошей», зокрема російських, у рамках боротьби з відмиванням грошей на тлі кризи навколо України. Чиновники зазначили, що план щодо скасування віз вже у процесі розробки.

У 2015 та 2019 роках у програму вносили зміни. Охочі отримати «золоту візу» повинні підтвердити, що мають як мінімум £2 мільйони на два роки для інвестицій у Великій Британії, і пояснити походження капіталу. З 2019 року потрібно підтверджувати британський банківський рахунок.