Місія ОБСЄ: Бойовики на Донбасі вивели понад 100 танків і гармат
- Автор:
- Костя Андрейковець
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JOHN MACDOUGALL / Staff
Місія ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі скупчення техніки російських бойовиків за лініями відведення — її розмістили поза виділеними місцями зберігання.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 16 лютого.
У непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей за межами стоянок виявили 82 танки, 38 артилерійських гармат і 10 самохідних гаубиць. Їх розмістили на пʼяти полігонах поблизу наступних населених пунктів: Покровка (36 км від Донецька), Круглик (31 км від Луганська), Мирне (28 км від Луганська), Шимшинівка (27 км від Луганська) та Міусинськ (62 км від Луганська).
- Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що у бойовиків з кінця минулого тижня інспекція і командування РФ готує їх до навчань. При цьому, на тлі скупчення військ Росії навколо України лідери бойовиків заявляють, що українські військові нібито готують наступ на окупований Донбас. Є вірогідність, що бойовики можуть влаштувати провокації.
- Україна неодноразово заявляла, що не збирається провокувати війну і йти у наступ на Донбас та Крим.