Місія ОБСЄ: Бойовики на Донбасі вивели понад 100 танків і гармат

Новини

JOHN MACDOUGALL / Staff

Місія ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі скупчення техніки російських бойовиків за лініями відведення — її розмістили поза виділеними місцями зберігання.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 16 лютого.

У непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей за межами стоянок виявили 82 танки, 38 артилерійських гармат і 10 самохідних гаубиць. Їх розмістили на пʼяти полігонах поблизу наступних населених пунктів: Покровка (36 км від Донецька), Круглик (31 км від Луганська), Мирне (28 км від Луганська), Шимшинівка (27 км від Луганська) та Міусинськ (62 км від Луганська).