Україна скликає спільне засідання двох органів ОБСЄ через відмову Росії пояснювати ситуацію на кордоні

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для визначення подальших кроків через дії Росії, яка відмовляється пояснити свої навчання біля українського кордону.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter 16 лютого.

Україна також вимагає від Росії використати інструменти ОБСЄ, щоб знизити напругу біля кордонів.

«Заяв про відведення недостатньо. Необхідні прозорість і факти», — зазначив Кулеба.

У МЗС заявляли, що Дмитро Кулеба готовий ініціювати спільне засідання в пʼятницю, 18 лютого. На ньому країни-учасниці дадуть низку рекомендацій, щоб стабілізувати ситуацію. Перелік таких рекомендацій в ОБСЄ створили ще у 1993 році. Багато чого в цих рекомендаціях залежить від бажання країни-порушника, наприклад, допускати спостерігачів на навчання.

Віденський документ — це міжнародна угода, яку у 2011 році підписали країни — учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Мета — підвищити прозорість і довіру між країнами ОБСЄ у військовій сфері. За умовами документа, наприкінці кожного року країни обмінюються інформацією про озброєння, чисельність особового складу, танків, гелікоптерів та іншої бойової техніки. Вони повідомляють про пересування військ, розгортання систем озброєння та техніки, а також про нові військові розробки. Якщо якась із країн ОБСЄ відчуває небезпеку через дії іншої країни, наприклад, у звʼязку з військовими навчаннями, вона може активувати механізм Віденського документа та запросити повну інформацію про навчання.