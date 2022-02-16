Хакерська атака на сайт Міноборони України триває

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Міністерство оборони повідомило, що кібератака на сайт відомства продовжується у ці хвилини.

На офіційний портал Міноборони йде DDoS-атака, спрямована на максимальне перевантаження серверних потужностей, на яких працює сайт. Хакерам вдалося знайти вразливі місця у коді сайту. Фахівці з кібербезпеки активізували додатковий захист і отримали техпідтримку від американських колег. Весь трафік сайту перенаправили на додатковий сервіс захисту, що знаходиться у США.

«Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями», — заявили у відомстві, додавши, що роботу сайту незабаром буде відновлено.

У Міноборони попередили, що атаки іноді повторятимуться, доки сайт не буде професійно оновлений. Міноборони вже запланувало період відповідних робіт.