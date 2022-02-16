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В Україні виявили понад 30 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 4 437

Автор:
Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash

В Україні за останню добу, 15 лютого, медики виявили 31 513 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 872 дітей та 992 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 310 пацієнтів, а напередодні — 305.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 103 565 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,8 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 65 805 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 613 185 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 15 014 883. Ще 24 747 людей отримали додаткову дозу, а 599 058 — бустерну.