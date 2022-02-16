В Україні виявили понад 30 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 4 437
- Автор:
- Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash
В Україні за останню добу, 15 лютого, медики виявили 31 513 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 872 дітей та 992 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 310 пацієнтів, а напередодні — 305.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:
- Київ — 4 437 ;
- Вінницька область — 667;
- Волинська область — 1 012;
- Дніпропетровська область — 1 952;
- Донецька область — 1 757;
- Житомирська область — 957;
- Закарпатська область — 492;
- Запорізька область — 1 597;
- Івано-Франківська область — 542;
- Київська область — 1 259;
- Кіровоградська область — 541;
- Луганська область — 738;
- Львівська область — 919;
- Миколаївська область — 928;
- Одеська область — 2 847;
- Полтавська область — 1 523;
- Рівненська область — 1 007;
- Сумська область — 1 159;
- Тернопільська область — 624;
- Харківська область — 1 765 ;
- Херсонська область — 785;
- Хмельницька область — 1 439;
- Черкаська область — 1 112;
- Чернівецька область — 429;
- Чернігівська область — 1 084.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 103 565 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,8 мільйона громадян одужали.
Також за минулу добу медики вакцинували 65 805 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 613 185 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 15 014 883. Ще 24 747 людей отримали додаткову дозу, а 599 058 — бустерну.
- Національна академія наук прогнозувала на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого.
- 14 лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні після 4 тижнів стрімкого зростання коронавірусної статистики ситуація з приростом кількості нових хворих стабілізувалася.