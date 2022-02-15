ПриватБанк та Ощадбанк відновили роботу сайтів після кібератак
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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УНІАН
ПриватБанк та Ощадбанк відновили роботу сайтів після кібератак, яких вони зазнали 15 лютого.
Про це йдеться в заяві Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації.
Станом на 19:30 роботу банківських сайтів відновили. Робоча група з фахівців національної системи кібербезпеки локалізує кібератаку.
Дещо пізніше засновник monobank Олег Гороховський повідомив, що атакувати намагались і їх, а також Альфа-банк та Абанк.
DDOS-атаку почали фіксувати у другій половині дня 15 лютого. Зокрема, були перебої в роботі сайтів ПриватБанку й Ощадбанку: не працювали застосунки банків, неможливо було розрахуватися карткою та переказати гроші. Також атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.
- Уранці 15 лютого клієнти ПриватБанку отримали фейкові повідомлення про зупинку роботи банкоматів.
- У ніч проти 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.