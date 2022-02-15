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УНІАН

ПриватБанк та Ощадбанк відновили роботу сайтів після кібератак, яких вони зазнали 15 лютого.

Про це йдеться в заяві Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації.

Станом на 19:30 роботу банківських сайтів відновили. Робоча група з фахівців національної системи кібербезпеки локалізує кібератаку.

Дещо пізніше засновник monobank Олег Гороховський повідомив, що атакувати намагались і їх, а також Альфа-банк та Абанк.

DDOS-атаку почали фіксувати у другій половині дня 15 лютого. Зокрема, були перебої в роботі сайтів ПриватБанку й Ощадбанку: не працювали застосунки банків, неможливо було розрахуватися карткою та переказати гроші. Також атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.