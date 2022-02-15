У роботі ПриватБанку та Ощадбанку стався збій — через кібератаку. Недоступний і сайт Міністерства оборони

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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

В Україні у вівторок, 15 лютого, фіксують збій у роботі ПриватБанку та Ощадбанку: не працюють застосунки банків, неможливо розрахуватися карткою та переказати гроші. Недоступні також сайти Міністерства оборони та Збройних сил.

ПриватБанк у Facebook у коментарях під цим дописом повідомив наступне: «Зараз спостерігається нестабільна робота каналів звʼязку, через що виникають деякі затримки в роботі сервісів банку. Наші фахівці роблять усе можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи».

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки уточнив, що ПриватБанк перебуває під масованою DDоS-атакою. У банку запевняють: жодної загрози для коштів вкладників немає, кібератака стосується виключно додатка «Приват24».

Що стосується Ощадбанку, то інтернет-банкінг також не працює. Крім цього, фіксують збої у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування, є ще проблеми з оплатою через термінали.

Також зазнали атаки сайти Міноборони — там заявили, що сайт зазнав DDoS-атак, коли фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду. Крім цього, не працює і сайт ЗСУ.