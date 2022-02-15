МВС: Справу про ДТП із кортежем Ярославського знову намагаються фальсифікувати — із моргу зник одяг загиблого
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- Олег Панфілович
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Марієнко Андрій / УНІАН
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про подальші спроби фальсифікувати справу про смертельну ДТП за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського.
Про це Монастирський сказав у відеозверненні.
«Спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Учора стало відомо, що з моргу зник одяг загиблої людини. Також за цим фактом поліція вчора провела 11 невідкладних обшуків, розпочато кримінальне провадження за статтею «Приховування доказів». Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне», — сказав міністр.
Він припустив, що терміновий виліт Ярославського до Лондону наступного дня після ДТП ніяк не повʼязаний з інцидентом. «Але! Повертайтесь якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань», — звернувся до бізнесмена Монастирський.
- 9 лютого на дорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна аварія: машина з кортежу Ярославського наїхала на пішохода. На місці аварії було знайдено номерний знак кортежу «0018». Загиблим виявився 36-річний житель Харківської області.
- Сам бізнесмен заявив, що не був у кортежі під час ДТП. У його компанії заявили, що за кермом перебував водій, який працював в одній із допоміжних служб. Саме він прийшов у поліцію давати свідчення, хоча ЗМІ писали, що бізнесмен іноді сам кермує автівкою.
- Голова МВС 10 лютого звільнив начальника поліції області та заявив, що справу намагалися сфальсифікувати. ДБР порушило справу проти правоохоронців.
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала Ярославського повернутися в Україну.