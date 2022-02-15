МВС: Справу про ДТП із кортежем Ярославського знову намагаються фальсифікувати — із моргу зник одяг загиблого

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про подальші спроби фальсифікувати справу про смертельну ДТП за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це Монастирський сказав у відеозверненні.

«Спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Учора стало відомо, що з моргу зник одяг загиблої людини. Також за цим фактом поліція вчора провела 11 невідкладних обшуків, розпочато кримінальне провадження за статтею «Приховування доказів». Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне», — сказав міністр.

Він припустив, що терміновий виліт Ярославського до Лондону наступного дня після ДТП ніяк не повʼязаний з інцидентом. «Але! Повертайтесь якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань», — звернувся до бізнесмена Монастирський.