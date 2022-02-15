ЗМІ назвали імена ведучих церемонії «Оскара». Ними стануть три акторки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уперше з 2018 року церемонія вручення премії «Оскар» пройде за участі ведучих. Церемонію вестимуть Ванда Сайкс, яка знімалась у фільмі «Якщо свекруха — монстр», Емі Шумер, відома за стрічкою «Дівчина без комплексів», й акторка з фільму «Дуже страшне кіно» Реджина Голл.
Про це повідомили Deadline і Variety, зазначивши, що офіційно імена ведучих оголосять в ефірі програми «Доброго ранку, Америка».
Як саме розподілять обов’язки між ведучими — наразі невідомо.
Раніше The Hollywood Reporter писав, що організатори церемонії пропонували роль ведучого актору Томові Холланду.
Востаннє премію «Оскар» із ведучим вручали у 2018 році — тоді церемонію вів комік, актор і сценарист Джиммі Кіммел.
У 2019 році ведучим мав стати актор Кевін Харт, але він відмовився від участі після скандалу через його позицію проти ЛГБТ-спільноти.
У 2020 році організатори взагалі не запрошували ведучого, а у 2021-му церемонію проводили у змішаному форматі з обмеженою кількістю гостей та одночасно в кількох місцях.
- У лютому кіноакадемія США оголосила претендентів на премію «Оскар», а також запустила голосування глядачів у соцмережі Twitter. Людям пропонують вибрати найкращий фільм 2021 року.