Організатори «Оскара» запустили для користувачів Twitter голосування за найкращий фільм 2021 року
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Handout / Handout
Американська кіноакадемія запустила голосування глядачів у соцмережі Twitter. Людям пропонують вибрати найкращий фільм 2021 року.
Про це кіноакадемія повідомила у своєму Twitter і на сайті, де теж можна проголосувати.
Голосування розпочалося 14 лютого та закінчиться 3 березня. Щоб проголосувати за фільм, потрібно написати твіт з його назвою і хештегом #OscarsFanFavorite. У голосуванні можна вказувати всі фільми, включно з тими, які не стали номінантами премії «Оскар».
The Wrap пише, що фільм-переможець назвуть на церемонії вручення «Оскара», але нагороди він не отримає.
Також користувачі можуть відмічати свої улюблені моменти з фільмів хештегом #OscarsCheerMoment. Конкурс триватиме з 24 лютого до 3 березня.
- Уперше з 2018 року церемонія вручення премії «Оскар» пройде з ведучим. Захід запланований на 27 березня.
- У лютому кіноакадемія США оголосила претендентів на премію «Оскар».