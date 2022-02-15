Голова МЗС Кулеба: Визнання Росією «ДНР» і «ЛНР» розцінюватиметься як вихід Москви з Мінських угод

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Pierre Crom / Contributor

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, що Київ розцінюватиме визнання Росією утворень «ДНР» і «ЛНР» як вихід РФ із Мінських угод.

«У разі ухвалення рішення про визнання, Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських угод, з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів», — заявив міністр.