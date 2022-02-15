Голова ЦПК: Кабмін «підірвав» конкурс на директора НАБУ, «викинувши» міжнародного експерта

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Facebook / НАБУ

Керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін повідомив, що Кабінет міністрів таємно затвердив лише пʼять членів комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро, замість шести, як це передбачено законом.

Про це повідомив у своєму Telegram.

За його словами, міністри викинули з трійки міжнародних експертів Драго Коса, який ще обирає і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. «Останній, нагадаю, є членом комісії з обрання голови САП і не дає Банковій сфальсифікувати/зірвати цей конкурс», — пояснив Шабунін.

Голова ЦПК зазначив, що своїм рішенням Кабмін дав підстави суду зірвати конкурс на директора НАБУ або скасувати його результати. Раніше він акцентував увагу на тому, що на Україну чекає «таке ж пекло», що і з конкурсом на очільника САП.

«Таким чином, конкурсна комісія не сформована у строк, передбачений законом. І це перший пас Зеленського в ОАСК [Окружний адміністративний суд міста Києва] для зриву конкурсу (або скасування його результатів). Тепер Кабмін звернеться до міжнародників із проханням замінити Драго Коса іншим експертом. І це другий, ще сильніший привід для скасування ОАСК конкурсу», — заявив Шабунін.

Він пояснив, що законом не передбачена процедура повторного подання кандидатур, що ставить під сумнів законність формування комісії та всіх її рішень. Шабунін вважає таку ситуацію атакою Офісу президента і особисто президента Володимира Зеленського на антикорупційні органи із прямим порушенням закону.

«Єдиним виходом із цієї ганьби є повернення КМУ до цього питання і затвердження Драго Коса», — додав Шабунін.