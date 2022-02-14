Секретар РНБО Данілов: Вторгнення Росії на цьому тижні не буде

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Офіс президента України / Facebook

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов за підсумками закритого засідання РНБО заявив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде.

«Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися чи 16, чи 17 числа [...]. За даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, дестабілізація всередині країни — це ситуація № 1. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності для нашої країни вони не зможуть», — сказав Данілов, додавши, що до дестабілізації влада України готова.

Окремо Данілов закликав не роздмухувати паніку, оскільки це «дуже небезпечно».