Секретар РНБО Данілов: Вторгнення Росії на цьому тижні не буде
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіс президента України / Facebook
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов за підсумками закритого засідання РНБО заявив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде.
«Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися чи 16, чи 17 числа [...]. За даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, дестабілізація всередині країни — це ситуація № 1. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності для нашої країни вони не зможуть», — сказав Данілов, додавши, що до дестабілізації влада України готова.
Окремо Данілов закликав не роздмухувати паніку, оскільки це «дуже небезпечно».
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 130 тисяч військових та значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає.
- Група Conflict Intelligence Team повідомила 14 лютого, що Росія завершує приготування до вторгнення.