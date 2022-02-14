Британська герцогиня Камілла уперше захворіла на коронавірус

Новини

TOLGA AKMEN / Getty Images

Герцогиня Корнуольська, 74-річна Камілла Паркер-Боулз отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Цю інформацію Кларенс-хауз підтвердив у понеділок, 14 лютого, пише BBC.

Її чоловік, принц Уельський, дав позитивний результат на вірус у четвер, 10 лютого. Герцогиня вперше захворіла на коронавірус, а принц Чарльз — вдруге (уперше — у березні 2020 року). У лютому 2021 року подружжя вакцинувалось.