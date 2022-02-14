Німеччина схвалила виплату Україні €150 млн допомоги та новий кредит

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German Presidency of the Council of the EU 2020 / Flickr

Німеччина вирішила перевести Україні €150 мільйонів для стабілізації економіки та виділити новий кредит.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Я радий, що можу оголосити про швидку поточну виплату 150 мільйонів євро з поточного кредиту та про новий кредит», — заявив Шольц.

Він також підкреслив, що Німеччина є найголовнішим європейським партнером і фінансовим донором України і допомогла зміцнити українську економіку та зробити її менш залежною від іноземного впливу. Шольц додав, що Німеччина продовжить підтримувати економічний розвиток України.