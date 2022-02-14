Міноборони України заявило, що домовилося з Білоруссю обмінятися візитами військових аташе на навчання. У Білорусі про це мовчать
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- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Україна та Білорусь домовилися про візити військових аташе на українські та російсько-білоруські військові навчання.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У понеділок між міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним відбулася телефонна розмова.
«З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань «Заметіль-2022», а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань «Союзна рішучість — 2022», — йдеться у заяві.
Крім того, міністри обговорили заходи, які могли б підвищити довіру і прозорість під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також для взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій та виключення можливих інцидентів.
Резніков розповів Хреніну про хід командно-штабних навчань «Заметіль-2022», підкресливши їхній оборонний характер. Міністри також домовились про продовження контактів.
Водночас в Міністерстві оборони Білорусі заявили, що Мінськ не є ініціатором напруженості у стосунках з Україною. Крім того, відомство зазначило, що міністри обговорили проведення заходів щодо підготовки Збройних Сил і висловили впевненість, що ці заходи не несуть загроз безпеці обом країнам.
«Глави військових відомств окреслили конкретні кроки щодо заходів підвищення транспарентності та взаємної довіри», — йдеться у заяві. Разом з тим, у повідомленні Міноборони Білорусі відсутня інформація про взаємні візити військових аташе на навчання.
- 8 лютого Збройні сили України розпочали по всій країні командно-штабні навчання «Заметіль-2022». Військові відпрацюють управління групами військ, військовими частинами та силами безпеки під час активних бойових дій.
- З 2 до 9 лютого в Білорусі тривав перший етап військових навчань «Союзна рішучість — 2022». У них беруть участь кілька десятків тисяч військовослужбовців і сотні одиниць озброєння. На тлі скупчення понад 130 тисяч російських військових на кордоні українська влада і Захід побоюються, що навчання можуть використати для вторгнення. Другий етап триватиме до 20 лютого.