МЗС: Зустріч з державами-учасницями Віденського документа по ситуації на кордоні з Росією має відбутися 15 лютого

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Зустріч із всіма державами-учасницями Віденського документа, зокрема з Росією, для обговорення ситуації на українсько-російському кордоні та в Криму, має відбутися 15 лютого.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Не отримавши запитуваної інформації, Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційний запит про застосування наступного елемента механізму Віденського документа — проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно, 15 лютого», — сказав Ніколенко.