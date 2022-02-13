Росія проігнорувала запит щодо військ на кордонах. Тепер Україна скликає термінове засідання ОБСЄ

Новини

Flickr / Tu prova ad avere un mondo nel cuore

Росія не відповіла на запит України стосовно скупчення військ на кордонах. Тепер українська сторона скликає негайне засідання ОБСЄ.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Росія проігнорувала український запит відповідно до Віденського документа ОБСЄ щодо точної кількості російських військових на кордонах та їхньої мети перебування. У зв’язку з цим Україна робить наступний крок — скликає термінове (протягом 48 годин) засідання за участі РФ та інших країн-членів ОБСЄ.

«Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць», — пояснив Кулеба.