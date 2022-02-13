Україна офіційно рекомендує авіакомпаніям не літати над відкритими водами Чорного моря з 14 до 19 лютого

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Україна офіційно рекомендує авіакомпаніям не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря з 14 до 19 лютого — через російські навчання.

Про це глава «Украероруху» Андрій Ярмак повідомив у неділю, 13 лютого.

Вже від завтра, 14 лютого, авіакомпаніям рекомендують не виконувати польоти протягом визначеного проміжку часу над цією зоною та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

Минулого тижня Росія опублікувала у NOTAM повідомлення для пілотів, в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем — з 14 до 19 лютого через власні навчання. А відповідальність за повітряний рух у просторі над відкритим морем лежить на Україні — відповідно, вона і попереджає про потенційну небезпеку.

Ярмак наголосив: ця рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем, повітряний простір над територією України є відкритим та доступним для польотів.