SkyUp припинив продавати квитки на рейси 14—16 лютого. Лізингодавець вимагає повернути літаки у ЄС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Facebook / SkyUp Airlines
Український авіаперевізник SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14—16 лютого через вимогу лінизгодавців повернути літаки на територію Європейського Союзу.
Про це у неділю, 13 лютого, оголосив гендиректор компанії SkyUp Дмитро Сєроухов.
«Ситуація, яка склалася, потребує вирішення на державному рівні. Наразі ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів розв’язання проблеми. Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації», — повідомив Дмитро Сєроухов. Ось онлайн-табло авіакомпанії.
12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України — через загрозу російської агресії. У звʼязку із цим власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу.
У SkyUp повідомили, що наразі аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців. Ситуація обговорюється на державному рівні.
Перед цим, 12 лютого, лізингодавець заборонив українській авіакомпанії SkyUp влітати до України: рейс із Мадейри посадили у Кишиневі.
- 13 лютого в Офісі президента України заявили, що країна не бачить сенсу закривати повітряний простір, пізніше Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, авіаперевізникам планують дати фінансові гарантії.
- 12 лютого на тлі можливого російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в Україну. Коли авіакомпанія відновить польоти, наразі невідомо.
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну і до завершення Олімпіади в Пекіні 20 лютого. Проте Штати не знають ані дати, ані формату, але ЗМІ пишуть, що це 15—16 лютого. Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиком вторгнення військ Росії.