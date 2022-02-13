Міністерство інфраструктури: Небо над Україною залишається відкритим, авіаперевізникам планують дати фінансові гарантії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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William Hook / Unsplash
Міністерство інфраструктури України 13 лютого повідомило, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.
«Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося», — наголосили у Міністерстві.
Більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень. Зокрема 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу. У деяких перевізників виникають складнощі, пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку Україна готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводять консультації з міжнародними партнерами та готують відповідні рішення уряду.
Також у Мінінфраструктури повідомили, що у неділю, 13 лютого, відбулась нарада за участі керівництва Офісу президента, Державної авіаційної служби, «Украероруху», аеропорту «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради вони «напрацювали рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації».
- 12 лютого на тлі можливого російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в України. Коли авіакомпанія відновить польоти до України, наразі невідомо. Того ж дня лізингодавець заборонив українській авіакомпанії SkyUp влітати до України: рейс із Мадейри посадили у Кишиневі.
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну і до завершення Олімпіади в Пекіні 20 лютого. Проте Штати не знають ані дати, ані формату, але ЗМІ пишуть, що це 15-16 лютого. Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиком вторгнення військ Росії.