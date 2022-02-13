Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк: Україна не бачить сенсу закривати повітряний простір

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Влада України не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни. Про це у неділю, 13 лютого, агентству Reuters повідомив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.

«Найголовніше, що сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І на мій погляд, нагадує щось на кшталт часткової блокади», — сказав він.

12 лютого на тлі можливого російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в України. Коли авіакомпанія відновить польоти до України, наразі невідомо. Того ж дня лізингодавець заборонив українській авіакомпанії SkyUp влітати до України: рейс із Мадейри посадили у Кишиневі.

13 лютого народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що, імовірно, з 14 лютого в Україні припинять повітряне сполучення. Також, за його словами, у міністра інфраструктури Олександра Кубракова у неділю з 11:00 відбувається нарада з українськими авіаперевізниками щодо ситуації із закриттям повітряного простору.