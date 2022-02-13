«Поле — не місце для заяв». МОК поговорив із українцем Владиславом Гераскевичем, який провів мовчазний протест на Олімпіаді
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Суспільне
Міжнародний олімпійський комітет поговорив із 23-річним українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, який після заїзду 11 лютого провів мовчазний протест із плакатом «Ні війні в Україні».
Про результати бесіди 13 лютого повідомив офіційний представник МОК Марк Адамс, цитує Reuters.
«Коли цей випадок стався позаминулої ночі, ми поговорили з командою та спортсменом і пояснили йому ситуацію. У своєму останньому заїзді він пішов без цього [без мовчазного протесту]. Він розумів. Ми всі хочемо миру, але всі погодилися, і спортсмени погодилися, поле для гри та подіум — не місце для будь-яких заяв», — пояснив Марк Адамс.
Пʼятдесяте правило Міжнародного олімпійського комітету спочатку забороняло спортсменам будь-які форми політичного протесту на Олімпіаді. Однак на минулорічних літніх Олімпійських ігор у Токіо внесли певні зміни: тепер спортсменам дають більше свободи для висловлювання політичних поглядів, але, як і раніше, забороняють такі дії на подіумі під час церемоній нагородження. Спортсмени можуть порушувати політичні чи соціальні питання на своїх пресконференціях та в олімпійському селищі, а також робити жести на ігровому полі — за умови, що це не заважає іншим учасникам або не виявляє до них неповаги.
- 11 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич провів мовчазний протест на Олімпійських іграх в Пекіні. Закінчивши свій виступ, спортсмен проходив повз телекамери, де провів мовчазний протест. Гераскевич показав телеглядачам звернення, на якому англійською мовою написано: «Ні війні в Україні».
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Через коронавірус змагання проводитимуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.