«Поле — не місце для заяв». МОК поговорив із українцем Владиславом Гераскевичем, який провів мовчазний протест на Олімпіаді

Новини

Суспільне

Міжнародний олімпійський комітет поговорив із 23-річним українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, який після заїзду 11 лютого провів мовчазний протест із плакатом «Ні війні в Україні».

Про результати бесіди 13 лютого повідомив офіційний представник МОК Марк Адамс, цитує Reuters.

«Коли цей випадок стався позаминулої ночі, ми поговорили з командою та спортсменом і пояснили йому ситуацію. У своєму останньому заїзді він пішов без цього [без мовчазного протесту]. Він розумів. Ми всі хочемо миру, але всі погодилися, і спортсмени погодилися, поле для гри та подіум — не місце для будь-яких заяв», — пояснив Марк Адамс.

Пʼятдесяте правило Міжнародного олімпійського комітету спочатку забороняло спортсменам будь-які форми політичного протесту на Олімпіаді. Однак на минулорічних літніх Олімпійських ігор у Токіо внесли певні зміни: тепер спортсменам дають більше свободи для висловлювання політичних поглядів, але, як і раніше, забороняють такі дії на подіумі під час церемоній нагородження. Спортсмени можуть порушувати політичні чи соціальні питання на своїх пресконференціях та в олімпійському селищі, а також робити жести на ігровому полі — за умови, що це не заважає іншим учасникам або не виявляє до них неповаги.