Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що ЄС та США передумали відключати Росію від SWIFT у разі вторгнення до України
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що США та Євросоюз завершили роботу над санкційним пакетом проти Росії й виключили із нього заборону РФ на доступ до фінансової системи SWIFT.
Про це Кулеба заявив в етері ТСН.
«SWIFT станом на зараз не є частиною санкційного пакета, але це не результат тиску Росії, а результат внутрішніх процесів у ЄС, коли деякі країни не готові були поступитись власними інтересами у звʼязку із потенційним відключенням SWIFT. Якби він був у цьому пакеті, це була б атомна бомба, але навіть без нього санкційний список залишається дуже потужним», — пояснив Кулеба.
SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та платежів, до якої підключено понад 11 тисяч найбільших організацій майже у всіх країнах світу, а Росія входить до трійки лідерів за кількістю транзакцій. Можливе відключення РФ від SWIFT розглядається як можливий крок у випадку агресії щодо України.
Міністр закордонних справ України наголосив, що санкції все одно будуть «дуже болючими» для Росії і завдадуть непоправної шкоди її економіці. Кулеба додав, що Україна готова до будь-якого сценарію — «це не перебільшення, це висновок, який я роблю на основі повноти тих даних, які є у моєму розпорядженні».
12 лютого агентство Reuters першим повідомило, що США та Євросоюз передумали відключати Росію від SWIFT у разі вторгнення до України. Загалом санкції, про які йдеться, включають контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного та збройового секторів, і обмеження для конкретних російських олігархів. Санкції проти великих російських банків, як і раніше, матимуть вплив на російський фінансовий сектор і економіку.
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну і до завершення Олімпіади в Пекіні. Проте Штати не знають ані дати, ані формату.
- Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиком вторгнення військ Росії. На тлі цієї ж ситуації нідерландська авіакомпанія KLM призупиняє польоти в Україну.