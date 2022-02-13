Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що ЄС та США передумали відключати Росію від SWIFT у разі вторгнення до України

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що США та Євросоюз завершили роботу над санкційним пакетом проти Росії й виключили із нього заборону РФ на доступ до фінансової системи SWIFT.

Про це Кулеба заявив в етері ТСН.

«SWIFT станом на зараз не є частиною санкційного пакета, але це не результат тиску Росії, а результат внутрішніх процесів у ЄС, коли деякі країни не готові були поступитись власними інтересами у звʼязку із потенційним відключенням SWIFT. Якби він був у цьому пакеті, це була б атомна бомба, але навіть без нього санкційний список залишається дуже потужним», — пояснив Кулеба.

SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та платежів, до якої підключено понад 11 тисяч найбільших організацій майже у всіх країнах світу, а Росія входить до трійки лідерів за кількістю транзакцій. Можливе відключення РФ від SWIFT розглядається як можливий крок у випадку агресії щодо України.

Міністр закордонних справ України наголосив, що санкції все одно будуть «дуже болючими» для Росії і завдадуть непоправної шкоди її економіці. Кулеба додав, що Україна готова до будь-якого сценарію — «це не перебільшення, це висновок, який я роблю на основі повноти тих даних, які є у моєму розпорядженні».

12 лютого агентство Reuters першим повідомило, що США та Євросоюз передумали відключати Росію від SWIFT у разі вторгнення до України. Загалом санкції, про які йдеться, включають контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного та збройового секторів, і обмеження для конкретних російських олігархів. Санкції проти великих російських банків, як і раніше, матимуть вплив на російський фінансовий сектор і економіку.