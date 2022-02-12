Alina Pash представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» в Турині

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Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня в Турині, представлятиме Alina Pash. Вона отримала найбільше балів підтримки від жюрі та глядачів — 15.

Про це стало відомо в ефірі телеканалу «UA:Перший».

Закарпатська співачка для конкурсу записала трек «Тіні забутих предків» — це лірична композиція з фольклорними мотивами, у якій поєдналися українська й англійська мови. Назва пісні дублює назву повісті класика української літератури Михайла Коцюбинського.

Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі і 8 від глядачів), а третє – Wellboy (7 і 6 балів відповідно).

Водночас учасники гурту Kalush заявили про фальсифікації. Вони вимагають в організаторів показати результати глядацького голосування.

Конкурс «Євробачення» відбудеться в італійському місті Турин. Півфінали запланували на 10 та 12 травня, а фінал — на 14 травня.