Welcome to hell! Міноборони та ЗСУ запевнили населення у потужній обороноздатності України

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Пресслужба ГУР Міноборони України

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зробили спільну заяву на тлі інформаційного напруження, яке виникло останніми днями довкола потенційного вторгнення Росії на територію України.

Резніков насамперед наголошує, що не варто порівнювати 2014 рік з теперішнім часом, мовляв, надто багато змінило відтоді — у кращий бік.

«Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування. Сьогодні ми маємо найбільш потужну армію в Україні за останні 15 років і найпотужнішу армію в Європі, наше військо очолюють бойові генерали і офіцери. Іловайськ, Дебальцеве залишили шрами на його серці, але загартували волю. Героїчна оборона Донецького і Луганського аеропортів, щоденний захист десятків населених пунктів — від Станиці Луганської до Широкиного — зробили бойовий дух незламним. Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014-го не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто. Не сумнівайтеся — ЗСУ абсолютно готові до відсічі і не віддадуть Українські землі», — наголосив міністр оборони України.

Він наголосив, що протягом місяця Україна отримала майже 2 000 тонн сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Міністр оборони також запевнив, що ситуація в режимі 24/7 контролюється українською розвідкою, армією і дипломатами.

Крім того, Резніков спростував заяви Кремля та ватажків терористичних «Л/ДНР» про силове повернення Донбасу шляхом наступу.

Водночас головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив про готовність ЗСУ до будь-якого сценарію розвитку подій.

«Ми постійно підвищуємо свої оборонні спроможності, злагодженість підрозділів та військову майстерність. Ми створили бойові порядки і встигли у стислі терміни розгорнути Сили тероборони та озброїли їх ПТРК і ПЗРК, проводимо підготовку інструкторів — операторів ПТРК «Корсар» і «Стугна-П» для навчання особового складу Сил ТрО ЗСУ. Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Тому готові зустріти ворогів, і не з квітами, а зі стингерами, джавелінами та NLAW. Welcome to hell!» — заявив Залужний.

Він запевнив, що наразі українцям варто зберігати спокій — це буде найкращою підтримкою для ЗСУ.