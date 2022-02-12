Welcome to hell! Минобороны и ВСУ заверили население в мощной обороноспособности Украины

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сделали совместное заявление на фоне информационного напряжения, которое возникло в последние дни вокруг потенциального вторжения России на территорию Украины.

Резников в первую очередь отмечает, что не стоит сравнивать 2014 год с нынешним временем, мол, слишком многое изменилось с тех пор — в лучшую сторону.

«Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают, и это важный элемент сдерживания. Сегодня у нас самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе, наше войско возглавляют боевые генералы и офицеры. Иловайск, Дебальцево оставили шрамы на его сердце, но закалили волю. Героическая оборона Донецкого и Луганского аэропортов, ежедневная защита десятков населенных пунктов — от Станицы Луганской до Широкино — сделали боевой дух несгибаемым. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь, что ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут украинские земли», — подчеркнул министр обороны Украины.

Он отметил, что за месяц Украина получила почти 2 000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Министр обороны заверил, что ситуация в режиме 24/7 контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами.

Кроме того, Резников опроверг заявления Кремля и главарей террористических «Л/ДНР» о силовом возвращении Донбасса путем наступления.