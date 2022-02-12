Welcome to hell! Минобороны и ВСУ заверили население в мощной обороноспособности Украины

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сделали совместное заявление на фоне информационного напряжения, которое возникло в последние дни вокруг потенциального вторжения России на территорию Украины.
Резников в первую очередь отмечает, что не стоит сравнивать 2014 год с нынешним временем, мол, слишком многое изменилось с тех пор — в лучшую сторону.
«Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают, и это важный элемент сдерживания. Сегодня у нас самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе, наше войско возглавляют боевые генералы и офицеры. Иловайск, Дебальцево оставили шрамы на его сердце, но закалили волю. Героическая оборона Донецкого и Луганского аэропортов, ежедневная защита десятков населенных пунктов — от Станицы Луганской до Широкино — сделали боевой дух несгибаемым. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь, что ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут украинские земли», — подчеркнул министр обороны Украины.
Он отметил, что за месяц Украина получила почти 2 000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Министр обороны заверил, что ситуация в режиме 24/7 контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами.
Кроме того, Резников опроверг заявления Кремля и главарей террористических «Л/ДНР» о силовом возвращении Донбасса путем наступления.
В то же время главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил о готовности ВСУ к любому сценарию развития событий.
«Мы постоянно повышаем свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов-операторов ПТРК «Корсар» и «Стугна-П» для обучения личного состава Сил ТрО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Поэтому готовы встретить врагов, и не с цветами, а со стингерами, джавелинами и NLAW. Welcome to hell!» — заявил Залужный.
Он заверил, что сейчас украинцам следует сохранять спокойствие — это будет лучшей поддержкой для ВСУ.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни форму, ни дату вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, «действия» будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico также со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы удерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.
- В то же время у президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.