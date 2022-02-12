У Раді пройде закрите засідання керівників фракцій і груп з силовим блоком

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

У Верховній Раді 14 лютого у понеділок пройде закрите засідання керівників фракцій і груп для зустрічі з представниками силового блоку. Головним питанням буде обговорення потенційної загрози вторгнення Росії в Україну.

Про це в ефірі «Україна 24» сказав пʼятий президент України та нардеп від «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

«Починаючи з завтрашнього дня буде перехід депутатів до щоденної роботи. Завтра о 16:00 пройде закрите засідання керівників фракцій і груп для зустрічі з представниками силового блоку. Це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, глава СБУ, глави розвідок, глави НБУ, Мінфіну, запросимо премʼєр-міністра», — заявив Порошенко.

Голова партії «Голос» Кіра Рудик також повідомила про проведення закритого засідання.

«Разом спробуємо достукатися до влади, що потрібні радикальні дії в напрямках: обороноздатності, економічної стабільності та інформування українців», — зазначила Рудик.