Литва, окрім комплексів Stinger, передасть Україні вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

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Johnson & Johnson

Литва передає Україні вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson для щеплення українців на контрольних пунктах в’їзду та виїзду (КПВВ) на Донбасі.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 12 лютого на території КПВВ «Станиця Луганська».

«Сьогодні Україна має потужну підтримку від Литви, яка передає нам вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців, зокрема з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Це дозволить нам захистити ще більше наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби», — сказав міністр.

За словами Ляшка, наразі на КПВВ є вибір вакцин та достатня кількість безоплатних швидких тестів для всіх, хто звертається. Також триває модернізація сервісної зони на території контрольного пункту, де планують розмістити пункт щеплення, відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту.

Окрім цього, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час візиту до України 10—11 лютого запевнила, що найближчим часом країна передасть українській стороні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, портативні тепловізори та інше обладнання.

Водночас МЗС Литви рекомендувало своїм громадянам відмовитися від поїздок до України, а тим, хто вже перебуває в країні, порадили оцінити необхідність подальшого проживання.

Тих, хто вирішить залишитися в Україні, попросили заповнити спеціальну форму — для надання консульської допомоги в разі необхідності, а також стежити за новинами та повідомляти родичам про своє місцеперебування.

«Украй не радимо їхати до Криму та Донецької та Луганської області», — наголосили в МЗС.

Окремо зазначається, що посольство Литви в Україні продовжує виконувати всі основні функції.