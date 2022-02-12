Вартість нафти марки Brent перевищила $95. Востаннє така ціна була у 2014 році
- Автор:
- Софія Телішевська
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Zbynek Burival / Unsplash
Вартість нафти марки Brent за добу зросла на 4% та перевищила $95 за барель. Востаннє такі показники були у жовтні 2014 року.
Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.
За даними Bloomberg, вартість опціонів на нафту різко зросла разом із цінами на фʼючерси на тлі посиленого напруження довкола безпекової ситуації на кордонах України.
Видання зазначає, що вже у понеділок, 14 лютого, трейдерам та керуючим активами доведеться вживати дорогих заходів хеджування проти подальшого зростання цін. Крім того, аналітикам доведеться переглянути річні прогнози.
- 8 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на українському кордоні з Росією, Білоруссю та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових. Попри збільшення військ, у Міноборони наголошують, що військові наразі не сформували так звані ударні угруповання, які необхідні для наступу, тому імовірність значної ескалації з боку Росії оцінюється як низька.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що, російський наступ, швидше за все, розпочнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення. Однак на тлі цього Салліван закликав американців покинути Україну якнайшвидше — у найближчі 24—48 годин.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початись вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написав, що ЦРУ та американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico також з посиланням на джерела пише, президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN з посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.