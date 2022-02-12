Вартість нафти марки Brent перевищила $95. Востаннє така ціна була у 2014 році

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Zbynek Burival / Unsplash

Вартість нафти марки Brent за добу зросла на 4% та перевищила $95 за барель. Востаннє такі показники були у жовтні 2014 року.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

За даними Bloomberg, вартість опціонів на нафту різко зросла разом із цінами на фʼючерси на тлі посиленого напруження довкола безпекової ситуації на кордонах України.

Видання зазначає, що вже у понеділок, 14 лютого, трейдерам та керуючим активами доведеться вживати дорогих заходів хеджування проти подальшого зростання цін. Крім того, аналітикам доведеться переглянути річні прогнози.