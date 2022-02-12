«Ми повинні бути готовими у будь-який день». Зеленський прокоментував інформацію про можливе вторгнення Росії 16 лютого

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Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.

Про це він заявив під час брифінгу 12 лютого в Херсонській області, де він спостерігав за проведенням тактико-спеціальних навчань.

«Ми повинні як держава розраховувати на себе насамперед, розраховувати на своїх військових насамперед, розраховувати на своїх громадян. Ми повинні бути готовими у будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку РФ. Навіть вже кажуть відповідні дати. Ми розуміємо всі ризики, розуміємо, що ці ризики є, і якщо є якась у вас чи у будь-яких людей додаткова інформація щодо 100-відстокового вторгнення РФ в Україну, починаючи з 16 числа [лютого], давайте, будь ласка, нам цю інформацію», — наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна розвідкам інших держав, але також отримує інформацію і від своєї розвідки.

«Ми отримуємо багато різної інформації з багатьох джерел. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює гірше за розвідку інших держав», — додав президент.

Водночас, відповідаючи на уточнювальне запитання, чи погоджується він із інформацією США та інших партнерів щодо можливої дати вторгнення, Зеленський сказав, що український уряд «бере її до уваги».

«Я не можу погоджуватись чи не погоджуватись із тим, що ще не сталося. Поки що повномасштабної війни в Україні на сьогодні немає... Ми повинні чітко аналізувати всю цю інформацію, готуватися до будь-яких ризиків», — додав він.