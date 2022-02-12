«Ми повинні бути готовими у будь-який день». Зеленський прокоментував інформацію про можливе вторгнення Росії 16 лютого
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба президента України
Президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.
Про це він заявив під час брифінгу 12 лютого в Херсонській області, де він спостерігав за проведенням тактико-спеціальних навчань.
«Ми повинні як держава розраховувати на себе насамперед, розраховувати на своїх військових насамперед, розраховувати на своїх громадян. Ми повинні бути готовими у будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку РФ. Навіть вже кажуть відповідні дати. Ми розуміємо всі ризики, розуміємо, що ці ризики є, і якщо є якась у вас чи у будь-яких людей додаткова інформація щодо 100-відстокового вторгнення РФ в Україну, починаючи з 16 числа [лютого], давайте, будь ласка, нам цю інформацію», — наголосив глава держави.
Зеленський зазначив, що Україна вдячна розвідкам інших держав, але також отримує інформацію і від своєї розвідки.
«Ми отримуємо багато різної інформації з багатьох джерел. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює гірше за розвідку інших держав», — додав президент.
Водночас, відповідаючи на уточнювальне запитання, чи погоджується він із інформацією США та інших партнерів щодо можливої дати вторгнення, Зеленський сказав, що український уряд «бере її до уваги».
«Я не можу погоджуватись чи не погоджуватись із тим, що ще не сталося. Поки що повномасштабної війни в Україні на сьогодні немає... Ми повинні чітко аналізувати всю цю інформацію, готуватися до будь-яких ризиків», — додав він.
- Раніше західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- За даними Міноборони України, на кордоні з Росією та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових.
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну й до завершення Олімпіади в Пекіні. Проте Штати не знають ані дати, ані формату. За даними Bloomberg, вторгнення може розпочатися 15 лютого.
- Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиками вторгнення військ Росії. Раніше виїхати з України закликав президент США Байден.