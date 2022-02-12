Держдеп США зупиняє консульські послуги в посольстві в Києві та скорочує персонал в Україні
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Костянтин Андрейковець / «Бабель»
Державний департамент США припиняє надавати консульські послуги в посольстві в Києві та наказав виїхати з країни дипломатам, які не займають там критично важливі посади, через загрозу, що Росія почне військові дії проти України.
Про це повідомили в бюро консульських справ Держдепу.
«З неділі, 13 лютого 2022 року, Державний департамент зупиняє консульські послуги в посольстві США в Києві. Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові або звичайні консульські послуги. Громадяни США можуть звертатися за цими послугами до посольств США в сусідніх країнах», — йдеться в заяві.
Водночас у Держдепі запевнили, що, попри скорочення дипломатичного персоналу, основна команда залишиться в Україні.
«Державний департамент, USAID та інший персонал США в усьому світі продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях і надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням», — наголосили в посольстві.
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- Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиками вторгнення військ Росії. Раніше виїхати з України закликав президент США Байден.
- 12 лютого Росія також повідомила про «певну оптимізацію штатів російських закордонних установ в Україні».