ЗМІ: Держсекретар США Блінкен увечері зателефонує главі МЗС Росії Лаврову

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Secretary Antony Blinken / Twitter

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що планує у суботу, 12 лютого, провести телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляють Bloomberg, Reuters та інші західні ЗМІ.

«Наголошу на нашій єдності, коли сьогодні ввечері проведу розмову з главою МЗС РФ Лавровим», — сказав він під час пресконференції на Фіджі.

За словами Блінкена, зокрема він запитає Лаврова про реакцію Росії на пропозиції США щодо врегулювання кризи.

«Ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включно з новими силами, які прибувають до кордонів України. Якщо Росія справді зацікавлена ​​у вирішенні через дипломатію та діалог нею ж створеної кризи, то ми готові зробити це», — зазначив він.

Водночас Блінкен знову запевнив, що США та їхні союзники готові впровадити жорсткі санкції, якщо Росія нападе на Україну.

«Поки що ми бачили тільки ескалацію з Москви. Ключовий момент — ми готові до всього, що має статися. Якщо президент Путін вирішить розпочати військові дії, ми швидко впровадимо жорсткі економічні санкції у координації із союзниками та партнерами в усьому світі. Ми зміцнимо здатність України захищати себе, ми зміцнимо наших союзників на східному фланзі НАТО», — заявив держсекретар США.