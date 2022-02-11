Ізраїль евакуює сімʼї дипломатів і співробітників посольств з України, а Латвія та Норвегія закликають громадян виїхати

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Міністерство закордонних справ Ізраїлю випустило попередження для своїх громадян щодо поїздок в Україну та оголосило про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів і співробітників посольства у Києві на тлі побоювань російського вторгнення.

МЗС закликає ізраїльтян не їздити до України.

Заява відомства була зроблена після того, як британське видання Jewish News повідомило, що єврейські благодійні організації готують плани евакуації українських євреїв на випадок початку війни, а також на тлі зростання попереджень про нарощування російських військ біля кордонів України.

МЗС Латвії, Норвегії і Великої Британії також закликали своїх громадян залишити Україну. Дипломатів наразі не евакуюють.