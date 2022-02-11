Поліція встановила особу чоловіка, який загинув у ДТП з кортежем бізнесмена Ярославського

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Правоохоронці встановили особу людини, яка загинула внаслідок ДТП за участі кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Ним виявився 36-річний чоловік, мешканець Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Поліція також відкрила ще одне кримінальне провадження за приховування злочину відносно чоловіка, який заявив про свою причетність до ДТП.

Правоохоронці уже обшукали готель та дім Ярославського, а також помешкання чоловіка, який заявив, що перебував за кермом автівки.

За результатами обшуків, поліція вилучила два автомобіля та сервери.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 286 та за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення цих злочинів передбачає тюремне ув’язнення строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.