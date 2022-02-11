Естонія надасть Україні гуманітарну допомогу на понад €350 тисяч — для людей на Донбасі та підготовки до можливої загрози міграції

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Естонія надасть Україні додатково €351 700 як гуманітарну допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Естонії.

У МЗС зазначили, що гроші виділять для людей, які живуть поблизу лінії зіткнення на Донбасі, а також щоб допомогти Україні підготуватися до потенційної загрози міграції.

На додаткову підтримку домогосподарств і людей похилого віку, які живуть поблизу лінії зіткнення, МЗС Естонії виділить €190 тисяч. Зокрема, йдеться про купівлю дров, основного обладнання, теплих ковдр та одягу. У звʼязку з погіршенням економічної ситуації може знадобитися й індивідуальна допомога: харчування, предмети гігієни, медична та психосоціальна підтримка для мешканців прифронтових сіл.

Решту грошей — €161 700 — Естонія витратить на шість наметів зі спальними мішками, додаткові ліжка, обігрівачі для наметів, дизельні генератори й аксесуари для тимчасового укриття людей. Ці кошти в лютому Естонія відправить Прикордонній службі України для підготовки до можливої загрози міграції.

«Конфлікт [на Донбасі] торкнувся життя майже пʼяти мільйонів людей, понад три мільйони з яких потребують гуманітарної допомоги, багато з яких не мають належного медичного обслуговування та комунальних послуг, таких як електрика, вода й опалення. Емоційної підтримки потребують і люди, які протягом багатьох років перебувають у постійній небезпеці», — заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.

Вона також наголосила, що ці проблеми посилюються в нинішній складній ситуації з безпекою, тому Естонія вирішила підтримати Україну додатковою гуманітарною допомогою, «щоб допомогти полегшити страждання мешканців прифронтових населених пунктів».