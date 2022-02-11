Майже 40 тисяч вакцинованих підлітків відкрили картку «єПідтримка». Мільйон гривень уже витратили на шкільне приладдя

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Майже 40 тисяч вакцинованих проти COVID-19 підлітків скористалися «єПідтримкою». Понад 39 тисяч українців віком від 14 до 18 років уже оформили картки для виплати грошей за вакцинацію — це 64% від тих підлітків, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це повідомила заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, інформує МОЗ.

«За кілька днів дії програми відомо, що на 1,2 мільйон гривень було куплено шкільне приладдя та канцелярські вироби, на майже 400 тисяч гривень — товари спортивного призначення, ще 153 тисячі витратили на послуги у сфері освіти», — зазначила Карчевич.

Станом на 11 лютого понад 73 тисячі дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 іа ще понад 62 тисячі мають повний захист від коронавірусу. В Україні діти віком від 12 років можуть щепитися вакциною Comirnaty від Pfizer.

У МОЗ нагадують, що для вакцинації дитини від коронавірусної хвороби батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення. Їхні адреси та контакти можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua або дізнатися за телефоном 800 60 20 19.