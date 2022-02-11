Майже 40 тисяч вакцинованих підлітків відкрили картку «єПідтримка». Мільйон гривень уже витратили на шкільне приладдя
- Автор:
- Софія Телішевська
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Майже 40 тисяч вакцинованих проти COVID-19 підлітків скористалися «єПідтримкою». Понад 39 тисяч українців віком від 14 до 18 років уже оформили картки для виплати грошей за вакцинацію — це 64% від тих підлітків, які пройшли повний курс вакцинації.
Про це повідомила заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, інформує МОЗ.
«За кілька днів дії програми відомо, що на 1,2 мільйон гривень було куплено шкільне приладдя та канцелярські вироби, на майже 400 тисяч гривень — товари спортивного призначення, ще 153 тисячі витратили на послуги у сфері освіти», — зазначила Карчевич.
Станом на 11 лютого понад 73 тисячі дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 іа ще понад 62 тисячі мають повний захист від коронавірусу. В Україні діти віком від 12 років можуть щепитися вакциною Comirnaty від Pfizer.
У МОЗ нагадують, що для вакцинації дитини від коронавірусної хвороби батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення. Їхні адреси та контакти можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua або дізнатися за телефоном 800 60 20 19.
- Сьомого лютого набула чинності постанова уряду, яка розширює програму «єПідтримка» на вакцинованих підлітків. Відтепер українці від 14 років можуть оформити виплату тисячі гривень за повний курс щеплення проти коронавірусу. Ці гроші можна буде витратити на послуги у сфері освіти, культури та спорту, купівлю спорттоварів і канцелярії. Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року, і реалізовуватиметься в кілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).